البيت الأبيض: أمريكا تبحث قبول طائرة هدية من قطر

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتصرف وفقا للقانون بشأن عرض قطر إهداء طائرة لوزارة الدفاع ولا تشعر بالقلق تجاه ما قد تطلبه قطر في المقابل.

وأضافت ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "عرضت الحكومة القطرية مشكورة إهداء طائرة لوزارة الدفاع، ولا تزال التفاصيل القانونية لذلك قيد الدراسة".

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز أمس الأحد إن إدارة ترامب تعتزم قبول طائرة من طراز بوينج 747-8 هدية من العائلة المالكة القطرية، والتي سيتم تجهيزها لتكون بمثابة الطائرة الرئاسية (أير فورس وان).

وقالت ليفيت "أي إهداء لهذه الحكومة يجري دائما وفق القانون، ونلتزم بأقصى درجات الشفافية، وسنواصل ذلك".

وردا على سؤال حول هل يشعر البيت الأبيض بالقلق من أن تطلب قطر شيئا في المقابل، أجابت "بالتأكيد لا. لأنهم يعرفون الرئيس ترامب، ويعلمون أنه لا يضع في اعتباره سوى مصالح الشعب الأمريكي".

وأضاف المصدر أن الطائرة الفاخرة، التي ستكون من أغلى الهدايا التي تلقتها الحكومة الأمريكية على الإطلاق، ستقدم في نهاية المطاف لمكتبة ترامب الرئاسية بعد مغادرة ترامب لمنصبه. وتبلغ تكلفة طائرة بوينغ 747-8 التجارية الجديدة حوالي 400 مليون دولار.

ومن المقرر أن يزور ترامب قطر خلال رحلته إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.