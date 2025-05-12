ترامب يعتزم خفض أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30% و80%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا لخفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "سيجري خفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية، على الفور تقريبا، بنسبة ما بين 30 إلى 80 بالمئة، وسترتفع في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق المساواة، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تحقيق العدالة لأميركا".

وكتب: "سأوقع أحد أهم الأوامر التنفيذية في تاريخ بلادنا. سيتم تخفيض أسعار الأدوية الموصوفة والأدوية، على الفور تقريبًا، بنسبة تتراوح بين 30% و80%. سأُطبّق سياسة "الدولة الأكثر رعاية"، حيث تدفع الولايات المتحدة السعر نفسه الذي تدفعه الدولة الأقل سعرًا في العالم".

وقال الرئيس الأميركي إن الأمر سيكون "من بين الأكثر أهمية" في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، وعد ترامب بإعلان "مدو"، وذكرت وسائل الإعلام الأميركية في ذلك الوقت أن الإعلان سيتعلق بأسعار الأدوية.

وكان ترامب قد حاول خفض أسعار الأدوية خلال فترة ولايته الأولى.

وكانت الخطة في ذلك الوقت هي توفير أدوية مثل الأنسولين وقلم إبينفرين بخصومات للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، واستخدام الأسعار الدولية المنخفضة لدفع ثمن بعض الأدوية المقدمة بموجب برنامج التأمين الحكومي "ميدكير" لكبار السن.