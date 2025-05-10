باكستان: أمريكا والسعودية وتركيا شاركت في محادثات وقف إطلاق النار

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، لقناة "جيو نيوز"، أن الوزير الأمريكي روبيو والسعودية وتركيا شاركوا في محادثات وقف إطلاق النار.

وأعلن دار، السبت، أن باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق النار اعتبارا من الآن.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، أعرب دار عن امتنانه للدول التي لعبت دورًا في تحقيق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية كانت جارية طوال اليوم، والتي أعقبها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأشاد بشكل خاص بالدور الذي لعبه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في هذه العملية.

وقال إن باكستان تسعى دائمًا إلى تحقيق السلام في المنطقة دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها.