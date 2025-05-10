ترامب يعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل والفوري بين الهند وباكستان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن توصل الهند وباكستان إلى اتفاق يقضي بوقف كامل وفوري لإطلاق النار بينهما.

وقال ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "عقب ليلة طويلة من المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، يسرني أن أعلن عن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري".