بعد تصاعد الدخان الأبيض.. من هو البابا الجديد

تصاعد الدخان الأبيض اليوم الخميس من مدخنة كنيسة سيستين يشير إلى انتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية خلفا للبابا الراحل فرنسيس من جانب الكرادلة الناخبين ال133 الذين التأموا في مجمع منذ بعد ظهر الاربعاء.

ويعني هذا أن الفائز حصل على 89 صوتا على الأقل من بين أصوات 133 كاردينالا يشاركون في المجمع لانتخاب خليفة للبابا فرنسيس.

ولمعرفة هوية الرأس الجديد للكنيسة الكاثوليكية، ينبغي انتظار الإعلان الرسمي من شرفة كاتدرائية القديس بطرس قبل أن يطل منها البابا المنتخب.

وعادة ما يتم ذلك بعد نحو ساعة من الانتخاب.