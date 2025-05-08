انبعاث دخان أبيض في الفاتيكان في إشارة لانتخاب البابا الجديد

انبعث دخان أبيض اليوم الخميس من مدخنة كنيسة سيستين مما يشير إلى انتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية.

وارتفعت صيحات آلاف المحتشدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان الخميس بعد تصاعد الدخان الأبيض معلنا انتخاب بابا جديد، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وبعيد تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة المثبتة على سطح كنيسة سيستينا قرابة الساعة 6,08 مساء (16,08 بتوقيت غرينتش)، قُرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس، بينما واصلت الحشود الهتاف والتصفيق بحماسة.