ترامب يعين مايك والتز سفيرا لدى الأمم المتحدة ويرشح ماركو روبيو مستشارا للأمن القومي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إقالة مستشاره للأمن القومي، مايك والتز بعد تسريبٍ في إحدى مجموعات الدردشة، لكنه أعلن تعيينه سفيرا لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب على قناة "تروث سوشل" "عمل مايك والتز بجدٍّ لوضع مصالح أمتنا في المقام الأول. وأنا على يقين بأنه سيفعل الشيء نفسه في منصبه الجديد".

وأضاف الرئيس الأميركي إنه بصدد ترشيح وزير الخارجية ماركو روبيو كقائم بأعمال مستشار الأمن القومي .

وأعلن ترامب عن هذه التحركات بعد وقت قصير من نشر خبر مغادرة والتز ونائبه أليكس وونج الإدارة، وذلك بعد أسابيع فقط من الكشف عن إضافة والتز صحافيا إلى مجموعة دردشة على تطبيق "سيغنال" كانت تُستخدم لمناقشة خططا عسكرية بشأن اليمن .

وقال ترامب إن روبيو سيستمر في شغل منصب وزير الخارجية.