بوتين يعلن هدنة لمدة 3 أيام في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في الحرب مع أوكرانيا الشهر المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 80 عاما على انتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.

وذكر الكرملين في بيان أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الثامن من مايو حتى العاشر من الشهر نفسه. ودعت روسيا أوكرانيا للانضمام إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أنه في حال حدوث أي انتهاكات من الجانب الأوكراني، سترد القوات المسلحة الروسية "ردا مناسبا وفعالا".