ترامب: تحدثت مع الرئيس الصيني بشأن الرسوم.. ولن نسمح بجني تريليون دولار منّا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لكنه لم يحدد موعدا لذلك التواصل، مضيفا أنه سيقدم التفاصيل "في الوقت المناسب".

وتحدث ترامب مع الصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض لحضور جنازة البابا فرنسيس غدا السبت.

وفيما نفت الصين خوض مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، قال ترامب إنّه يتوقع أن تتوصل الدولتان إلى اتفاق بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة، وفقاً لمقابلة نشرتها مجلة "تايم" الأميركية.

وقال ترامب في مقابلة مع تايم أُجريت الثلاثاء: "هناك رقمٌ سيشعرون بالارتياح عنده. ولكن لا يُمكن السماح لهم بجني تريليون دولار منّا".

من جهة أخرى صرح ترامب بأن "القرم سوف تظل مع روسيا" في الوقت الذي يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا ، في أحدث مثال على ضغط الرئيس الأميركي على أوكرانيا لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب بينما لاتزال قيد الحصار.

وقال ترامب "زيلينسكي يفهم ذلك، والجميع يفهم ذلك. أنها معهم منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب "لديهم غواصاتهم هناك منذ مدة طويلة قبل أي فترة كانوا يتحدثون عنها، منذ سنوات. الناس يتحدثون الروسية بشكل كبير في القرم. ولكن أوباما هو من أعطاها لهم. ترامب لم يعط هذا".