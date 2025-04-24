185 هزة ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال الأربعاء

شهدت إسطنبول سلسلة من الزلازل اليوم الخميس، حيث أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية عن وقوع هزات ارتدادية جديدة ، بلغت قوة إحداها 6ر4 درجة على مقياس ريختر.

وتأتي الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقيار ريختر أمس الأربعاء في بحر مرمرة، قبالة أكبر المدن التركية، أعقبه أكثر من 185 هزة ارتدادية تراوحت قوتها ما بين 4 و 5 درجات.

وقال وزير الصحة كمال مميش أوغلو عبر منصة " اكس"" إن 236 شخصا أصيبوا، بينهم 173 شخصا في اسطنبول. وتلقى 15 شخصا العلاج في المستشفى، في حين أصيب البعض جراء القفز فزعا من المباني.

وقال وزير التنمية الحضرية مراد كوروم إنه تم إخلاء 12 مبنى كإجراء احترازي.

ونقلت وسائل الاعلام التركية عن علماء زلازل وجيولوجيين القول إنه مازال من المتوقع وقوع زلزال كبير. على الرغم من أنه مازال التوقيت غير معروف، يتوقع الخبراء أن تصل قوته إلى 4ر7 درجة على مقياس ريختر، في حين قدر البعض قوته المتوقعة بـ 7ر7 درجةعلى مقياس ريختر.

وفر الكثير من السكان من المدينة خوفا من وقوع زلزال أكبر، حيث سجلت الفنادق على ساحل بحر إيجه زيادة كبيرة في الحجوزات.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية بأن الرحلات الجوية من إسطنبول إلى المدن الأخرى في تركيا توقفت مساء وقوع الزلزال واليوم الخميس، وأظهرت المواقع الإلكترونية لشركات الطيران أن جميع الرحلات الجوية محجوزة بالكامل.