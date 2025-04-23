زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب إسطنبول اليوم الأربعاء وهو أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المدينة في السنوات القليلة الماضية.

ويقطن إسطنبول نحو 16 مليون نسمة.

ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار لكن سكانا أخلوا بنايات اهتزت وقت الزلزال.

وقال وزراء حكوميون اليوم إنه لم ترد تقارير بوقوع خسائر كبيرة حتى الآن في أعقاب وقوع سلسلة من الزلازل في مدينة اسطنبول .

وقال وزير النقل عبد القادر أورال أوغلو عبر منصة " اكس "" في إطار تحقيقاتنا الأولية، لم نرصد أي ضرر أو أمور سلبية في الطرق والمطارات والقطارات والسكك الحديدية".

وقال وزير الداخلية على يرلي كايا إنه لم ترد مكالمات استغاثة بشأن انهيار مبانى حتى الآن، حسبماذكرت وكالة الاناضول التركية.

وقع الزلزال الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (0949 بتوقيت غرينتش) ومركزه في منطقة سيليفري على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من إسطنبول.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان على عمق 6.92 كيلومتر.

وقالت محطة (تي.جي.آر.تي) إن شخصا أصيب بعد أن قفز من شرفة خلال الزلزال الذي وقع خلال عطلة عامة في تركيا.

وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الناس في المنطقة من دخول بنايات متضررة.

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن قوة الزلزال كانت 6.02 وإن مركزه على عمق عشرة كيلومترات.