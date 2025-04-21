زيلينسكي: الهجمات الروسية مستمرة رغم الهدنة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن القوات الروسية تواصل قصفها وهجماتها على الجبهة، على الرغم من إعلان روسيا المفاجئ، قبل يوم، وقفاً لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح.

وأضاف زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: «في مختلف اتجاهات خط المواجهة، سجلت بالفعل 59 حالة قصف روسي، وخمس هجمات شنتها وحدات روسية». وتعد «هدنة عيد الفصح»، التي تستمر 30 ساعة، الهدنة الأكثر أهمية في القتال طوال الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، لكن بعد ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في كييف والعديد من المناطق الأوكرانية الأخرى، واتهم زيلينسكي روسيا بمواصلة هجماتها.