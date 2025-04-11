ترامب يؤكد اقتراب التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن المحتجزين لدى "حماس"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن هناك تقدم على صعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، مؤكدًا أنه يتواصل مع كل من إسرائيل وحماس دون أن يتطرق إلى تفاصيل أكثر.

وأكد الرئيس الأميركي أن "استعادة الرهائن الإسرائيليين من غزة بات قريبًا".

يأتي ذلك وسط مساعي من قبل مبعوث البيت الأبيض إلى إسرائيل ستيف ويتكوف ووسطاء مصريين إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إسرائيل وحماس بشأن الرهائن من شأنه أن يرضي الطرفين.

وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيوس الإخباري إن "احتمال التوصل إلى اتفاق جديد خلال الأسبوعين المقبلين قد زاد بشكل كبير، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة".