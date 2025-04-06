وزير التجارة الأمريكي: لن يؤجل تطبيق الرسوم الجمركية

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الأحد، إن الولايات المتحدة لن تؤجل فرض الرسوم الجمركية على الرغم من نية عدد من الشركاء إجراء محادثات حول هذه القضية.

وأوضح وزير التجارة الأمريكي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، ردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب يفكر في تأجيل الرسوم الجمركية، قائلا: "لا يوجد أي تأخير.. الرسوم ستبقى سارية لأيام وأسابيع، هذا واضح".

وأضاف: "يحتاج الرئيس إلى إعادة ضبط التجارة العالمية: لدى الجميع فائض تجاري، ولدينا عجز تجاري".

وقال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت، لشبكة "إيه بي سي" يوم الأحد إن "أكثر من 50 دولة تواصلت بالفعل مع الإدارة الأمريكية للتفاوض على تسوية للرسوم الجمركية".

ونفى هاسيت أن "تكون الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيلة غير مباشرة للضغط على الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة".

من جانبه، قلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة أخرى مع "إن بي سي نيوز" من أهمية تراجع سوق الأسهم منذ إعلان ترامب الرسوم الجمركية، وقال إنه "لا يوجد سبب" لتوقع حدوث ركود استنادا إلى الرسوم الجمركية.

وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية إلى تخبط أسواق الأسهم العالمية بشدة، حيث واجهت خلال هذا الأسبوع أسوأ أزمة لها منذ الانهيار الذي سببه فيروس كورونا.

وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، أن الحرب التجارية الأمريكية ستؤتي ثمارها في الولايات المتحدة، لكن هذا الأمر لن يكون سهلا، فيما دعا ترامب، إلى الصمود، وذلك بعد يوم من رد الصين برسوم مماثلة.