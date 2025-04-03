عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لقطاع غزة

استشهد ما لا يقل عن 19 مواطنا فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون بجراح إثر قصف الطائرات الإسرائيلية عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا"، شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على عيادة تابعة للأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال القطاع ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات واندلاع حريق في المبنى.

على صعيد متصل سقط عشرات الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة شملت مخيم البريج وسط القطاع ووسط مدينة خان يونس وشمالها ومنطقة معن شرقها وحي الجنينة وخربة العدس ومنطقة المشروع بمدينة رفح وشمالها والمواصي وشرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومخيم الشاطيء.