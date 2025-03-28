زلزالان بقوة 7.7 درجات يضربان تايلاند وميانمار

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وذكر مركز جي. إف زد الألماني لعلوم الأرض، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات فقط، وكان مركزه في ميانمار المجاورة.

من جهة أخرى ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط ميانمار اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات.