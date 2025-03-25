لافروف: لن نقبل غموضا في أي اتفاق جديد حول البحر الأسود

صرح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بأن المحادثات الروسية والأمريكية في الرياض ركزت على قضية سلامة الملاحة في البحر الأسود، مؤكدا ضرورة وجود ضمانات واضحة لأي اتفاق جديد بشأنها.

وقال لافروف في حديث للقناة الأولى الروسية إن "ما تمت مناقشته هناك (في الرياض أمس الاثنين)، كما اتفق (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، هو في المقام الأول قضايا الملاحة الآمنة في البحر الأسود"، وأضاف أنه يجري حاليا إطلاع الرئيسين على نتائج المحادثات.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تؤيد استئناف مبادرة البحر الأسود على أن يكون شكلها أكثر قبولا للجميع، مؤكدا أن روسيا تشعر بالقلق إزاء الأمن الغذائي لدول إفريقيا والجنوب والشرق العالميين، التي تعاني من "ألاعيب الغرب".

وقال لافروف إن المفاوضين الروس في الرياض ذكّروا نظراءهم الأمريكيين بأسباب فشل مبادرة البحر الأسود في الماضي، وأضاف أن موسكو أكدت أنها لن تتسامح مع أي غموض أو إبهام بشأن المقترحات حول البحر الأسود.

وقال لافروف: "موقفنا بسيط: لا يمكننا تصديق كلام هذا الرجل" في إشارة إلى فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن روسيا تريد "أن تكون سوق الحبوب والأسمدة قابلة للتنبؤ"، وألا يحاول أحد إبعاد روسيا عن هذه الأسواق.

وأوضح لافروف أن روسيا وافقت على كل طلبات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن مبادرة البحر الأسود، لكن كييف كانت دائما تغير رأيها في اللحظة الأخيرة.

وتابع: "نحتاج إلى ضمانات واضحة. وبالنظر إلى تجربتنا المحزنة للاتفاقات مع كييف، لا يمكن أن تكون هذه الضمانات إلا نتيجة لأوامر تعطيها واشنطن لزيلينسكي وفريقه للقيام بشي أو بآخر".