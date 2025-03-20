البيت الأبيض: ترامب "يدعم بالكامل" ضربات وعمليات إسرائيل في غزة

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يدعم بالكامل" استئناف إسرائيل للضربات الجوية والعمليات البرية في قطاع غزة، محمّلا حركة حماس المسؤولية عن ذلك.

وقالت المتحدثة كارولاين ليفيت للصحافيين، ردا على سؤال عما إذا كان ترامب يسعى إلى إعادة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، إن الرئيس الأميركي "يدعم إسرائيل والجيش الإسرائيلي بالكامل وكل الخطوات التي قاما بها في الأيام الأخيرة".