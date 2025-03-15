فانس: لن ننشر قوات أمريكية في سوريا لكننا سنحمي الأقليات دبلوماسياً واقتصادياً

حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من الجماعات الإسلامية المتطرفة، وأكد أهمية حماية الأقليات على خلفية الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخرا.

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن على الإدارة الأمريكية أن "تتذكر مع من تتعامل في سوريا وعليها ضمان حماية هذه المجتمعات التاريخية هناك".

وتابع: "ما حدث للأقليات في سوريا مؤخرا يبدو سيئا للغاية ونحاول تحديد مدى سوء الأمر. نحاول معرفة ما إذا كان ما تعرضت له الأقليات في سوريا حادثا محدودا أم إبادة جماعية".

وأضاف: "نتحدث مع حلفائنا ونفعل أشياء غير معلنة لحماية الأقليات في سوريا مثل المسيحيين والدروز".

ولفت دي فانس إلى أن واشنطن لن ترسل قوات إلى سوريا لكن هناك الكثير مما يمكن فعله دبلوماسيا واقتصاديا لحماية الأقليات.

وقال: "غزونا للعراق أدى إلى تدمير أحد أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم. لا نريد أن نسمح بتدمير مجموعة مسيحية مرة أخرى".