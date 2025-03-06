عن طريق الخطأ.. جرحى مدنيون في كوريا الجنوبية إثر إلقاء مقاتلة 8 قنابل

أعلن سلاح الجوّ الكوري الجنوبي، اليوم، أنّ عددا من المدنيّين أصيبوا بجروح عندما ألقت إحدى مقاتلاته، من طريق الخطأ، ثماني قنابل سقطت خارج حقل الرماية المحدد لعملية التدريب التي كانت تنفّذها.

وقال سلاح الجو في بيان إنّ «ثماني قنابل متعدّدة الأغراض من طراز إم كي-82 أُسقطت بصورة غير طبيعية من طائرة كي إف-16 تابعة لسلاح الجو، وانفجرت خارج نطاق الرماية المحدّد»، مبديا أسفه الشديد للحادث «الذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين».

من جهته قال مسؤول إطفاء إن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا إثر سقوط قذيفة على منطقة مدنية خلال تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بوشون بكوريا الجنوبية. وقال مسؤول الإطفاء إن أربعة من المصابين حالتهم خطيرة. وتبعد بوشون 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من سيول وبالقرب من الحدود شديدة التسليح مع كوريا الشمالية.

واشتبه مسؤولو الإطفاء بأن القذيفة التي سقطت كانت من التدريبات العسكرية المشتركة بالذخيرة الحية التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل عن نوع القذيفة، لكنه قال إن سلطات مكافحة الحرائق اشتبهت في أن طائرة مقاتلة ربما أخطأت التصويب أثناء التدريبات.