زيلينسكي يطلب "معلومات رسمية" بشأن تجميد المساعدات الأميركية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إنه طلب من واشنطن "معلومات رسمية" بشأن تجميد المساعدات العسكرية الأميركية الذي أمر به دونالد ترامب.

وصرح زيلينسكي في مداخلته اليومية "لقد طلبت من وزارة الدفاع الأوكرانية ورؤساء استخباراتنا ودبلوماسيينا الاتصال بنظرائهم في الولايات المتحدة والحصول على معلومات رسمية ... أوكرانيا وأميركا تستحقان حوارا يقوم على الاحترام وموقفا واضحا من كل منهما".