ترامب: على زيلينسكي "أن يكون أكثر امتنانا" للولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي "ينبغي ان يكون أكثر امتنانا" للولايات المتحدة، وذلك بعد خوضه مشادة كلامية معه الجمعة في البيت الأبيض، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق حول المعادن الأوكرانية لا يزال ممكنا.

وقال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض "اعتقد ببساطة أن عليه أن يكون اكثر امتنانا، لأن هذا البلد (الولايات المتحدة) دعمهم في السراء والضراء".

ولدى سؤاله عمّا إذا الصفقة المتّصلة بالمعادن بين واشنطن وكييف والتي كان يفترض أن تشكل خطوة إلى الأمام نحو وضع حد للنزاع، باتت بحكم الميتة، قال ترامب "كلا، لا أعتقد ذلك".

وعن تقارير تفيد بأنه يدرس وضع حد للمساعدات العسكرية التي تقدّمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قال ترامب "لم أتحدث حتى عن هذا الأمر حتى الآن".

وأضاف "سنرى ماذا سيحصل. هناك أمور كثيرة تحدث الآن في الوقت الذي نتحدث فيه".