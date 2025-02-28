مواجهة كلامية حادة بين ترامب والرئيس الأوكراني في المكتب البيضاوي (شاهد)

أنهي الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اكتمالها بعد مواجهة حادة في المكتب البيضاوي، حيث أخبر ترامب زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهماً إياه بأنه وضع نفسه "في مأزق"، وأنه "لا يملك أي أوراق مساومة"، قائلاً له "عليك أن تبدي الشكر".

وتفصيلا شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، الجمعة، مواجهة كلامية حادة بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني، حيث كان الإثنان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تصبح لهجتهما قوية تجاه بعضهما البعض.

وقال ترامب موجهاً كلامه بغضب لزيلينسكي: "أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرموا اتفاقا أو أننا سنبتعد".

وأضاف: "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا". وتابع "لا تخبرنا بما يجب أن نفعله... أنت ضعيف بلا الولايات المتحدة". وتدخل نائب ترامب،جيه دي فانس في الحديث موجهاً كلامه لزيلينسكي "أنتم تزجون بالكثير من الجنود إلى الحرب"، وقال "الأفعال أهم من الأقوال".

وأخبر ترامب زيلينسكي أن جنوده كانوا شجعانا بشكل لا يصدق، وأن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للقتال، وأن يتم استخدام الأموال في "أنواع مختلفة من الاستخدامات مثل إعادة البناء".

بدوره، قال الرئيس الأوكراني لترامب إنه لا ينبغي أن تكون هناك "تسويات" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما يتفاوض الطرفان لإنهاء الحرب بعد غزو موسكو.

وأضاف زيلينسكي، الذي عرض على ترامب صورا لفظائع الحرب في اجتماع بالبيت الأبيض، أنه لا ينبغي أن تكون هناك "تسويات مع قاتل على أراضينا". وتابع قائلا "أعتقد أن الرئيس ترامب في صفنا".

ونقلت الصحافية في "سي إن إن" كايتلان كولينز على حسابها في منصة "إكس" بعض تفاصيل المواجهة، حيث قالت: "الرئيس ترامب ونائبه

والرئيس زيلينسكي كانوا يتبادلون أطراف الحديث في المكتب البيضاوي".

وتابعت: "طلب زيلينسكي من فانس القدوم إلى أوكرانيا، فيما اتهمه فانس بالقيام بجولات دعائية".

وأوضحت: "ردّ عليه ترامب بالقول: ليست لديك أوراق اللعب الآن.. أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة".

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله لزيلينسكي إن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام".

كما اتهم نائب الرئيس الأميركي زيلينسكي بـ"التقليل من احترامه" للأميركيين.

هذا ورصد فيديو منتشر على منصة "إكس"، ترامب وهو يقول لزيلينسكي: "في الواقع، فانس رجل رائع، لكن لا أدري إذا كنتما (زيلينسكي وفانس) تحبان بعضكما البعض."

واستقبل الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني في البيت الأبيض، الجمعة، لتوقيع اتفاق حول المعادن النادرة والحديث عن إنهاء الحرب مع روسيا، غير أن مسؤولا بالبيت الأبيض، قال أن زيلينسكي وترامب لم يوقعا على اتفاق المعادن.