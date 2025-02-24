أميركا تدرج 16 كيانا وسفينة لتورطها في أنشطة صناعة النفط الإيرانية

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية اليوم 16 كيانًا وسفينة لتورطها في أنشطة صناعة البترول والبتروكيماويات الإيرانية.

وأوضحت تامي بروس المتحدثة باسم الوزارة في بيان لها أن وزارة الخارجية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية يفرضان في الوقت نفسه عقوبات على إجمالي 22 شخصًا ويحددان 13 سفينة كممتلكات محظورة، عبر ولايات قضائية متعددة وذلك لتورطها في أنشطة صناعة النفط الإيرانية.

ونوهت بروس إلى أن هذه الشبكة من وسطاء الشحن غير المشروع، تخفي دورها في تحميل ونقل النفط الإيراني للبيع للمشترين في آسيا.