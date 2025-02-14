موسكو: نعتزم تطوير العلاقات مع سوريا والوجود العسكري الروسي هناك قيد البحث

صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تعتزم تطوير العلاقات مع سوريا، وأن مسألة الوجود العسكري الروسي هناك قيد النقاش.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "ملتزمون ومعنيون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية في مختلف المجالات".

وأضافت: "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد فرص ومجالات التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما أن الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث" مع الإدارة السورية الجديدة.

وتبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع الآراء حول الأوضاع في سوريا في مكالمة هاتفية جرت يوم الأربعاء الماضي، وكانت الأولى منذ تنصيب الشرع.

وأكد الرئيس الروسي دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، وأعرب عن استعداد روسيا لإعادة النظر في الاتفاقات التي أبرمتها مع الحكومة السابقة.

بدوره، أكد الشرع على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطرف بما يخدم مصالح الشعب السوري، ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا.