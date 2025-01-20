أهم تصريحات ترامب أثناء خطاب تنصيبه

يقدم موقع الإمارات اليوم نقلاً مباشراً لأهم تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أثناء خطاب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة ليصير الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

ترامب: أعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة وسنستخدم مخزونات النفط

ترامب: سأوقع اليوم سلسلة من الأوامر التنفيذية

ترامب: أعلن حالة طوارئ على حدودنا الجنوبية وسأبدأ ثورة التغيير

ترامب: كل المهاجرين غير القانونين سيتم ترحيلهم

ترامب: سنعيد ملايين المهاجرين إلى المكسيك

ترامب: سأعمل بمبدأ "ابقوا في المكسيك"

ترامب: هناك جنسان فقط ذكر وأنثى

ترامب: سنواجه الأزمات بقوة.. واليوم هو يوم التحرر

ترامب: سأكون صانع سلام

ترامب: أولويتنا بناء أمة حرة مزدهرة.. وأميركا ستكون عظيمة أكثر من أي وقت مضى

ترامب: واجهت مساعي لسلب حريتي أكثر من أي رئيس أميركي سابق ونجوت من الاغتيال لإنقاذ أميركا

ترامب: قوة أميركا ستقاس بالحروب التي سننهيها

ترامب: نواجه أزمة ثقة في حكوماتنا منذ سنوات عديدة.. وأخفقت في حماية المواطن الأميركي وفشلت في الدفاع عن حدودنا

ترامب: انتخابي بمثابة تفويض للتغيير وانحدار أميركا انتهى

ترامب: مهمة الجيش ستكون هزيمة أعداء أميركا فقط

ترامب: العهد الذهبي لأميركا يبدأ الآن.. وبداية من اليوم سيحترم الجميع بلادنا ولن نسمح لأحد باستغلالها

ترامب: سأنهي محاولات هندسة العرق والجنس

ترامب: الحرائق اجتاحت منازل في لوس أنجلوس بلا أي وسيلة للدفاع.. وكل شيء سيتغير بسرعة كبيرة بداية من اليوم