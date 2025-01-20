ترامب سيصدر 100 أمر بدءا من اليوم الأول فيما يُعرف بجهد "الصدمة والرهبة"

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيدعو خلال خطاب تنصيبه إلى "ثورة" تتمثل في القدرة على التفكير والتصرف بطريقة معقولة واتخاذ القرارات الجيدة.

ووفقا لمقتطفات من خطابه المعد مسبقا، قالت الصحيفة إن من المتوقع أن يقول ترامب "أعود إلى الرئاسة واثقا ومتفائلا بأننا في بداية حقبة جديدة مثيرة من النجاح لوطننا. موجة من التغيير تجتاح البلاد. رسالتي إلى الأميركيين اليوم هي أن الوقت حان لنا للعمل مرة أخرى بشجاعة وقوة وحيوية لأعظم حضارة في التاريخ".

وسيؤدي ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم الاثنين مستهلا فترة رئاسية ثانية للبلاد.

وسيؤدي اليمين أمام كبير القضاة الأميركيين جون روبرتس الساعة 1700 بتوقيت جرينتش. وكان من المقرر في الأصل أن يؤدي اليمين أمام مبنى الكونجرس لكن تقرر أن يتم ذلك داخل مجمع الكونجرس بسبب البرد القارس.

وبعد أدائه اليمين، يعتزم ترامب اليوم إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بمسائل بدءا من الطاقة ووصولا إلى الهجرة.

وقال مصدران مطلعان إن أكثر من 100 أمر وتوجيه من هذا القبيل يمكن إصدارها بدءا من اليوم الأول فيما يُعرف داخليا بجهد "الصدمة والرهبة".