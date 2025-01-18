كوريا الشمالية تهدّد بالرد على مناورات بين واشنطن وسيؤول وطوكيو

نددت كوريا الشمالية، أمس، بالمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، مهددة بالرد من خلال ممارسة حقها في الدفاع عن النفس «بطريقة أكثر شدة».

وأقيمت هذه التمارين بين البلدان الثلاثة بعدما أطلقت بيونغ يانغ، في الأسابيع الأخيرة، ما قالت إنه نوع جديد من «الصواريخ فرط الصوتية» وصواريخ باليستية عدة قصيرة المدى، قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية، الإثنين المقبل.

ونظمت الدول الحليفة الثلاث، مناورات جوية مشتركة حلّقت خلالها طائرتان مقاتلتان أميركيتان من طراز «بي-1 بي» فوق شبه الجزيرة الكورية.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية الشمالية عن «مخاوف شديدة إزاء استفزازات» الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في البلاد (كاي سي إن إيه).

وقالت الوزارة، بحسب المصدر نفسه، إن كوريا الشمالية «ستردع بشدة أي استفزاز عسكري مخطط له من القوى العدائية، وستدافع بحزم عن المصالح الأمنية للدولة».

وتثير المناورات العسكرية عادة سخط كوريا الشمالية التي ترى فيها تمارين على عملية غزو.

ويشير خبراء إلى أن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ قد تنمّ عن نية لممارسة ضغط قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ووصف بيت هيغسيث الذي اختاره دونالد ترامب وزيراً للدفاع في إدارته الجديدة، كوريا الشمالية بـ«القوة النووية» في بيان رفع أخيراً إلى مجموعة خبراء في مجلس الشيوخ الأميركي، بحسب وسائل إعلام أميركية.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، أنه «لا يمكن الاعتراف» بكوريا الشمالية قوّة نووية، مشدداً على أن سيؤول ستتعاون مع واشنطن للقضاء على الانتشار النووي في الشمال.