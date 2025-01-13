القمر أم المريخ.. "الكونغرس" يخطط لقتل حلم إيلون ماسك الفضائي

يسعى إيلون ماسك، حليف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى إقناع وكالة ناسا بالتخلي عن خططها الطموحة للعودة إلى القمر والتوجه مباشرة إلى المريخ. ومع ذلك، يواجه ماسك معارضة قوية من الكونغرس.

ووفقاً لصحيفة "بوليتيكو"، يرغب المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون، الذين يتحكمون في ميزانية ناسا، في عودة الأمريكيين إلى سطح القمر في عام 2027، وهم غير مستعدين للتخلي عن هذه المهمة رغم هوس ماسك بتجاوز القمر والتوجه إلى المريخ.

وقال النائب الجمهوري براين بابين، الذي يقود لجنة الفضاء في مجلس النواب: "تجاوز القمر سيكون خطأً". وأضاف أن الذهاب إلى المريخ مباشرة سيواجه مقاومة كبيرة من الكونغرس.

من جانبه، يعتقد ماسك أن مهمة المريخ ستضمن بقاء الحياة البشرية خارج الأرض، حتى لو كلفت مئات المليارات من الدولارات وواجهت مخاطر كبيرة. ووصف استعمار الكوكب الأحمر بأنه "تأمين على الحياة".

ومع ذلك، يفضل المشرعون التركيز على استكشاف القمر للحفاظ على الوظائف المرتبطة بجهود استكشاف القمر ودعم الاقتصاد القمري والتفوق على الصين في الفضاء.

وقال السناتور مارك كيلي، رائد الفضاء السابق: "لقد استثمرنا الكثير من الوقت والجهد والمال في برنامج أرتميس، وأعتقد أنه يجب أن نسمح لناسا بإكمال هذه المهمة".

وأضاف مدير ناسا المنتهية ولايته بيل نيلسون: "يجب أن نتعلم المشي قبل أن نركض"، مشيرًا إلى أهمية الذهاب إلى القمر أولاً قبل التوجه إلى المريخ.