محاصرة 12 عاملا في منجم فحم بعد انهياره بجنوب غرب باكستان

ذكر مسؤولون اليوم،أن انفجار غاز الميثان، تسبب في انهيار منجم فحم، في منطقة نائية، في جنوب غرب باكستان، مما أدى إلى محاصرة 12 عامل منجم على الأقل، فيما بدأت السلطات عملية لإنقاذ عمال المنجم.

وقال مفتش المناجم عبد الغني ، الذي استخدم اسما واحدا ، إن الانفجار، وقع مساء أمس الخميس، في بلدة سينجيدي في إقليم بلوشيستان. وأضاف أن رجال الإنقاذ، كانوا يزيلون الحطام بعناية من المنجم لساعات كجزء من جهود الإنقاذ. وتابع أنه لم يتم إنقاذ أي من عمال المنجم حتى الآن.

وقال شهيد ريند، أحد المتحدثين باسم حكومة بلوشيستان إنه يتم استخدام جميع الموارد المتاحة لإنقاذ أرواح عمال المنجم. وذكر في بيان، أنه صدرت أوامر أيضا بإجراء تحقيق لتحديد سبب انهيار المنجم.

يشار إلى أنه كثيرا ما يتم تجاهل معايير السلامة في صناعة مناجم الفحم في باكستان، مما يؤدي إلى وقوع حوادث وانفجارات، أسفرت عن مقتل عدد كبير من عمال المناجم في السنوات الأخيرة.

وأنقذت قوات الأمن الباكستانية أمس الخميس ، ثمانية على الأقل من 16 من عمال المناجم، خطفهم مسلحون محليون.