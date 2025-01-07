الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للتزود بالوقود في المدار

أرسلت الصين بنجاح قمرا صناعيا تجريبيا، "شيجيان-25"، إلى الفضاء صباح اليوم، على متن صاروخ من طراز "لونغ مارش-3 بي".

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن القمر يستخدم بشكل أساسي للتحقق من تقنيات تجديد وقود الأقمار الصناعية وخدمة إطالة العمر، وفقا لأكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء، مطور "شيجيان-25".

وأضافت الصحيفة أن الصاروخ انطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وأرسل لاحقا الحمولة إلى المدار المحدد.