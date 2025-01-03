انتهاء عملية احتجاز الرهائن في سجن آرل الفرنسي بتسليم المحتجز نفسه

انتهت عملية احتجاز الرهائن التي استمرت منذ ظهر الجمعة في سجن آرل بجنوب فرنسا من دون وقوع إصابات، مع استسلام النزيل الذي احتجز خمسة أشخاص في الوحدة الطبية، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقالت دائرة الشرطة في منطقة بوش-دو-رون إن "محتجز الرهائن استسلم ولم تقع إصابات".

وكانت مصادر في الشرطة والمنشأة قد أفادت لوكالة فرانس برس أن سجينا يحمل سلاحا أبيض ويعاني "اضطرابات نفسية كبيرة" يحتجز أربعة ممرضين وحارسا.

وأشار مصدر في السجن إلى أنّ الرجل ليس لديه أي "ملف إرهابي".

وكان الرجل البالغ 37 عاما أوقف بتهمة الاغتصاب تحت تهديد السلاح. وهو قال إنه يرغب بـ"تغيير السجن"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المسألة.