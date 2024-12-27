الرئيس الألماني يحل البرلمان ويحدد موعدا للانتخابات المبكرة

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم (الجمعة)، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل.

جاء قرار حل البرلمان بعد انهيار الائتلاف الحكومي وحجب الثقة عن المستشار أولاف شولتس.

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي، أن المعارضة المحافظة هي الأوفر حظا في هذه الانتخابات متقدمة على حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الاشتراكي - الديموقراطي بزعامة شولتس.