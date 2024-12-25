سقوط طائرة ركاب في كازاخستان

نجا 14 شخصا من تحطّم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، اليوم، في غرب كازاخستان، بينما كان على متنها 67 شخصا، حسبما أفادت السلطات الطبية الإقليمية.

وقالت الإدارة الطبية المحلية التابعة لوزارة الصحة الكازاخستانية في بيان "في الوقت الحالي، تمّ نقل 14 مصابا إلى المستشفى الإقليمي"، ووُضع خمسة منهم في العناية المركّزة.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية تحطّمت في غرب كازاخستان، اليوم، بينما كانت في رحلة من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية القوقازية وعلى متنها 67 شخصا، حسبما أفادت السلطات.

وقالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية إنّ الطائرة سقطت قرب مدينة أكتاو في غرب البلاد.

كذلك، أفادت وزارة النقل في بيان بأنّ "الطائرة التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، تحطّمت قرب أكتاو"، مضيفة أنّها "تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية".

وأضافت الوزارة الكازاخستانية أنّه "وفق المعلومات الأولية من الجانب الأذربيجاني، فقد كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم".

من جانبها، أشارت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية إلى أنّ الطائرة وهي من طراز إمبراير 190، "نفّذت هبوطا اضطراريا".

وأوضحت وزارة الطوارئ الكازاخستانية أنّه "يتمّ استيضاح المعلومات المتعلّقة بالضحايا"، مضيفة أنّه "وفقا للمعلومات الأولية، هناك ناجون".