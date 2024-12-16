بريطانيا تنضم إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادئ

أصبحت بريطانيا رسمياً العضو الـ12 في اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادئ، تضم اليابان وأستراليا وكندا، وذلك في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة، وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، وأعلنت بريطانيا، العام الماضي، أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي. ويعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية، وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين، اعتباراً من أمس، وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا، ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ مع أستراليا في 24 ديسمبر الجاري.