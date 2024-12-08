تشغيل مفاعل «شيماني» لأول مرة منذ 13 عاماً

قالت شركة «تشوجوكو» للطاقة الكهربائية في اليابان، إنها استأنفت تشغيل محطة «شيماني» للطاقة النووية غرب البلاد أمس بعد إغلاقها عقب كارثة «فوكوشيما» في عام 2011. وأُغلق المفاعل «رقم 2» في يناير 2012 وتبلغ قدرته 820 ميغاواط، وستزيد إعادة تشغيله التي طال انتظارها عدد المفاعلات العاملة في اليابان إلى 14 بطاقة إجمالية تبلغ 13253 ميغاواط. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب الياباني على الغاز الطبيعي المسال والفحم الحراري العام المقبل مع استئناف شركة «توهوكو» للطاقة الكهربائية عمليات تشغيل المفاعل رقم 2 بقدرة 825 ميغاواط في محطة «أوناجاوا» للطاقة النووية شمال اليابان. وسيساعد تشغيل المزيد من محطات الطاقة النووية باليابان على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.