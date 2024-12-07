البنك الدولي يخصص 100 مليار دولار لدول فقيرة

أعلن البنك الدولي أن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له ستخصص مبلغاً قياسياً قدره 100 مليار دولار لأشد بلدان العالم فقراً.

جاء الإعلان عن ذلك في نهاية عملية تجديد الموارد التي سمحت بجمع 23.7 مليار دولار، حيث يشكل هذا زيادة طفيفة مقارنة بالمبلغ الذي وعدت به الدول المانحة في العملية الأخيرة من تجديد الموارد قبل ثلاث سنوات والبالغ 23.5 مليار دولار.

ويمكن للبنك الدولي استخدام هذه الأموال للاستدانة في الأسواق المالية ما يسمح له بمضاعفة المبلغ المحشود أربع مرات تقريباً، موفراً نحو 100 مليار دولار من القروض والهبات الجديدة في مقابل 93 مليار دولار في عام 2021.