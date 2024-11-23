عاصفة تقطع الكهرباء وتغلق الطرق بكاليفورنيا الأمريكية

تسببت العاصفة العاتية التي تجتاح شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية في هطول ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة، ما أسفر عن إغلاق الطرق وإجلاء بعض السكان في المناطق المتضررة.

كما أسفرت العاصفة عن مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من استمرار خطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات الصخرية، كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار سان فرانسيسكو بسبب الطقس العاصف.

وفي ولاية واشنطن، تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 185 ألف شخص، معظمهم في منطقة سياتل.

ولا تزال الفرق الفنية في الولاية تعمل على إزالة الخطوط الكهربائية المتساقطة والأشجار والحطام من الشوارع.