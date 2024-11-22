الأمم المتحدة: 2024 الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني

قال يانس ليركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الانسانية بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف إن 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم حيث وصل عدد حالات الوفاة بين العاملين فى المجال حتى الآن إلى 281 شخصا متجاوزا الرقم القياسي السابق للعام الماضي بأكمله والذي بلغ 280 حالة وفاة .وأعتبر المتحدث هذه الأرقام ترسل موجات صدمة في المجتمع الانساني وخاصة على الخطوط الأمامية للاستجابة .

أضاف ليركه أن الحرب في غزة تزيد من الأعداد حيث قتل - بحسب قاعدة بيانات أمن العاملين في المجال الانساني - فى شهر نوفمبر الحالي 10 موظفين محليين في غزة بينما بلغ حالات الوفاة منذ 7 اكتوبر 2023 ما لا يقل عن 333 عاملا في المجال الانساني في غزة وحدها وكان معظمهم من موظفي الأونروا.

ولفت إلى أن التهديدات للعاملين في المجال الانساني تمتد إلى ما هو أبعد من غزة وذلك مع الإبلاغ عن مستويات عالية من العنف والاختطاف والإصابات والمضايقة والاحتجاز التعسفي في بلدان أخرى.