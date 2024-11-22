العراق يطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية لمواجهة تهديدات إسرائيلية ضده

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن العراق طلب رسميا عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى أقرب وقت ممكن لمواجهة تهديدات إسرائيل التي وردت في رسالة موجهة منها إلى مجلس الأمن بتوسيع ضرباتها الحالية في المنطقة لتشمل العراق.

وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في تصريح اليوم الجمعة إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت المذكرة العراقية وتم تعميمها على الدول العربية الأعضاء للتشاور حول تحديد الموعد المقترح .

وأضاف زكى أن عدة دول أيدت الطلب العراقي.