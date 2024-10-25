أميركا.. مجهولون يشعلون النار في صندوق اقتراع بولاية أريزونا

قالت هيئة الإطفاء بمدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية إن مجهولين أشعلوا النيران في صندوق بريدي مخصص للاقتراع بالانتخابات الرئاسية في الولاية المتأرجحة، ما أدى إلى تدمير عدة بطاقات اقتراع، وعدد آخر من رسائل البريد.

وقال روب مكديد، المتحدث باسم هيئة الإطفاء، إن 20 بطاقة اقتراع أتلفت في الحريق، لكن سكرتير عام الولاية أدريان فونتيس أوضح لاحقاً، أن بطاقات الاقتراع المتأثرة هي 5 فقط.

وتظهر الأنظمة الالكترونية ما إذا كان مسؤولو الانتخابات قد استلموا بطاقات الاقتراع أم لا، ومن ثم يمكن للناخبين المتأثرين بحريق الصندوق، طلب بطاقة جديدة عبر البريد، في موعد أقصاه الجمعة 25 أكتوبر.

وتحقق السلطات في الواقعة، وصادر مفتش عام البريد محتويات الصندوق، ولم تحدد السلطات أي دوافع وراء الحادثة بعد.