في يوم عيد ميلاده... تحطم مروحية رئيس زيمبابوي منانغاغوا
أعلنت مصادر حكومية في زيمبابوي، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة رئيس البلاد إيمرسون دامبودزو منانغاغوا، بسبب عطل فني أصابها، فيما فتحت هيئة الطيران المدني تحقيقاً في الحادثة.
ونقلت قناة (ZBC) الزيمبابوية عن وزير الإعلام في البلاد جينفان موسوير قوله إن " من المفترض أن يستقل الرئيس منانغاغوا الطائرة التي تحطمت، إلا أنه لم يكن على متنها حين وقع الحادث.
وأضاف الوزير أن "الحادث وقع يوم الأحد الماضي، في مدينة ماسفينغو، بعد حفل وضع حجر الأساس واحتفالات يوم (مونهوموتابا) التي حضرها الرئيس إيمرسون منانغاغوا".
وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون دامبودزو منانغاغوا، أنه لا يعتزم تغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة.
يذكر أن الرئيس، البالغ من العمر 82 عاماً، الذي تولى السلطة منذ عام 2017 من حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي" الحاكم طلب اختيار شخص آخر ليحل محله، بينما يستعد للتقاعد مع انتهاء ولايته في عام 2028.
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