ترامب يروي تفاصيل محاولة اغتياله الأخيرة على " "إكس"

روى الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب علنا تفاصيل محاولة اغتياله الأخيرة بالتفصيل لأول مرة،

وأشاد بجهاز الخدمة السرية الأميركي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى والشاهد الذي التقط صورة لسيارة المشتبه به والتي ساعدت في القبض عليه.

وقال ترامب في مقابلة عبر منصة "إكس": "كنت ألعب الغولف مع بعض أصدقائي، وكان ذلك في صباح يوم الأحد وكان الجو هادئًا للغاية وجميلًا للغاية، وكان كل شيء جميلا، إنه مكان لطيف. وفجأة سمعنا طلقات نارية تُطلق في الهواء، وأعتقد أنها ربما أربع أو خمس طلقات".

وتابع ترامب: "صعدنا جميعًا إلى العربات، وتحركنا بشكل جيد جدًا. كنت مع عميل، وقام العميل بعمل رائع".

وروى ترامب كيف رأى العميل فوهة البندقية من خلال الشجيرات.