اندلاع حريق جديد في مدرسة كينية أخرى بعد مقتل 17 تلميذاً في آخر

قال الصليب الأحمر الكيني والشرطة إن حريقا اندلع في مدرسة داخلية للبنات في بلدة بوسط كينيا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مما أسفر عن إصابة ثلاث طالبات على الأقل وتدمير أبنية.

يأتي الحريق بعد مقتل 17 تلميذا على الأقل في حريق اندلع بمدرسة ابتدائية داخلية بمنطقة نيري في وسط كينيا أيضا في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وقال الصليب الأحمر الكيني في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من مساء السبت "تم الإبلاغ عن واقعة حريق في مدرسة إيسولو الثانوية للبنات بمقاطعة إيسولو". وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أفاد باحتواء الحريق وتم تسجيل ثلاث إصابات طفيفة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكينية ريسيلا أونيانجو في وقت متأخر من مساء السبت إن حريقا اندلع في المدرسة تم احتواؤه. ولم تذكر سبب الحريق.

وأفاد شاهد من رويترز برؤية فرق الشرطة والإطفاء والإنقاذ بعد لحظات من إخماد الحريق وهي تستخدم مصابيح يدوية للبحث عن أي طالبات أو متعلقات يمكن إنقاذها في عنابر النوم المدمرة.