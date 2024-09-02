زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة تبعد 57 كيلومتراً جنوب بانجونا في بابوا غينيا الجديدة صباح اليوم الإثنين، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، بحسب وكالة الألمانية "د ب أ".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 41 كيلومترا.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال، وفقا للنظام الأمريكي للتحذير من تسونامي.