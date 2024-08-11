شولتس لنتنياهو: آن الأوان لوقف إطلاق النار في غزة

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الأحد، إن المستشار أولاف شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قوله إن شولتس أبلغ نتنياهو أنه "قد آن الأوان لإتمام الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار".

وأضاف أن المستشار الألماني أكد كذلك لنتنياهو أهمية كسر دوامة العنف الانتقامي المدمر في الشرق الأوسط.

وتابع: "وقف إطلاق النار في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد في الشرق الأوسط".

ويعكف مسؤولون أميركيون ومصريون وقطريون على محاولة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قبيل الجولة الأخيرة من المفاوضات في الخامس عشر من أغسطس الجاري.

وكان البيان الأميركي المصري القطري المشترك أكد أنه "حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم. حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".

ودعا الزعماء الثلاثة الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى "عدم إضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر".