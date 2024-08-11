كوريا الشمالية ترفض قبول مساعدات دولية

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برعاية المتضررين من الفيضانات الأخيرة في بلاده، دون تلقي أي مساعدة من المجتمع الدولي.

وأصدر كيم تلك التصريحات أثناء زيارة مأوى مؤقت للسكان النازحين في إقليم «بيونجان الشمالي» حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال زعيم كوريا الشمالية إن توفير رعاية للأطفال والتعليم لن يتوقف في المناطق المتضررة. وتعهد بنقل الفئة المعرضة للخطر، بمن فيهم الأطفال والطلاب وكبار السن والأمهات إلى بيونغ يانغ. وبينما أعرب كيم عن امتنانه للمساعدات الإنسانية التي قدمها العديد من الدول والوكالات الدولية، قال إن كوريا الشمالية ستعمل على التعافي باستخدام قوتها وجهودها.