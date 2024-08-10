باكستان: تسهيلات للمستثمرين الأتراك

أصدر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أمس، توجيهات إلى السلطات المعنية، بتقديم أقصى قدر ممكن من التسهيلات للمستثمرين الأتراك في باكستان، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي.

وذكر رئيس الوزراء في حديثه إلى وفد رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال الأتراك بقيادة وزير الجمارك والتجارة التركي، عمر بولات، الذي زاره في باكستان، أن الحكومة الباكستانية ترغب في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، حسب وكالة «أسوشيتيد برس أوف باكستان» أمس الجمعة.