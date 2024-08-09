عملية "الفارس الشهم 3" تُنفذ مبادرات إنسانية لإغاثة سكان قطاع غزة

نفذت عملية "الفارس الشهم 3" عددا من المبادرات الإنسانية في مختلف مناطق قطاع غزة، لإغاثة العائلات الفلسطينية المتضررة من الأوضاع الصعبة، ونقص المستلزمات الأساسية، لمساندتهم وتوفير المساعدات الطارئة لهم.

وبادرت عملية "الفارس الشهم 3" توزيع المواد الغذائية الأساسية والمتكاملة في عدة مناطق بقطاع غزة، لتخفيف العبء عن العائلات التي تعاني من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تم توزيع الوجبات الغذائية على العائلات النازحة، في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء التي يعيش فيها السكان حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 5.3 مليون.

كما قامت عملية "الفارس الشهم 3"، بتقديم الخبز للنازحين في مراكز الإيواء، نتيجة عدم توفر المواد الأساسية لإنتاج الخبز، وعدم قدرة المخابز على توفير كمية الخبز اللازمة لكافة السكان في القطاع حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 1.2 مليون.

وتسعى عملية "الفارس الشهم 3" إلى تقديم المساعدات لكافة الفئات المتضررة في قطاع غزة، من منطلق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود الإغاثية وتعزيز العمل الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.