الأرصاد الجوية الفرنسية تصدر إنذاراً برتقالياً من حصول عواصف في المنطقة الباريسية

أصدرت الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم، إنذارا برتقاليا، وهو ثاني أعلى مستوى، بحصول عواصف في باريس ومنطقتها اعتبارا من الساعة 18,00 ت غ، في وقت تستضيف العاصمة دورة الألعاب الأولمبية.

وحذرت الأرصاد في نشرتها من عواصف رعدية وأمطار غزيرة اعتبارا من الساعة 18,00 (16,00 ت غ)، في اليوم الرابع من أولمبياد 2024.

وأوردت أن هذه العواصف قد تترافق مع "متساقطات غزيرة" تصل إلى مستوى 20 إلى 40 ملم في أقل من ساعة"، على أن تستمر هذه الأحوال الجوية حتى منتصف الليل وأن يبقى تأثيرها محدودا جغرافيا.

وصدر التحذير في ظل حر شديد يتوقع أن يصل إلى 35 درجة مئوية الثلاثاء في باريس.

وسيشعر الرياضيون بالقيظ في المسابقات التي تنظم في الهواء الطلق مثل مباريات كرة الطائرة عند أسفل برج إيفل.

كما يطال الحر عددا من المدن الفرنسية الأخرى التي تستضيف مباريات مع وصول الحرارة في بعض أجزاء وسط فرنسا وجنوبها إلى 40 درجة مئوية.